”В космосе началась игра в кошки-мышки”. Российский спутник несколько месяцев охотится на американский

Как отмечает издание, это первый случай, когда американские военные публично заявляют об угрозе своему аппарату со стороны спутников других стран.

О возможной слежке СМИ впервые заговорили в конце января, после того как в твиттере на траекторию российского аппарата ”Космос 2542” обратил внимание аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон. Он отметил, что российский спутник все время находится на расстоянии от 150 до 300 километров от американского и держит его в зоне видимости.

10 февраля в интервью журналу Time это подтвердил глава командования космическими силами США Джон Реймонд. Он назвал поведение российского спутника ”необычным и тревожным” и посетовал на то, что оно может ”создать опасную ситуацию в космосе”. По его словам, такие действия российских спутников могут позволить им получить высокоточные изображения американского аппарата или даже перехватить отправляемые им данные. Реймонд также обратил внимание, что маневрирование с целью слежения практически неотличимо от действий, которые предпринимались бы при попытке прямой атаки.

Спутник USA-245, за которым, как предполагается, российские аппараты ведут слежку, эксплуатируется Национальным управлением военно-космической разведки США и является одним из четырех спутников системы Keyhole/CRYSTAL. Эти аппараты предназначены для получения фотографий военных объектов в высоком разрешении в любой точке Земли.