В Инстаграме удалили аккаунт Рамзана Кадырова. Всё из-за санкций

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Инстаграме удалили из-за санкций против него, сообщил РИА "Новости" представитель компании Facebook, которой принадлежит соцсеть.
Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств, заявил представитель Facebook.
Аккаунт Кадырова уже блокировали в 2017 году. Тогда глава Чечни отмечал, что в Госдепе и спецслужбах США обеспокоены тем, что его записи активно читают сотни тысяч молодых людей из Соединенных Штатов Америки.
А подписаться на Инстаграм RusDelfi вы можете ЗДЕСЬ.
Как избавиться от моли: 2 неожиданно простых способа
Мать голой разгуливала по улице с отрезанной головой дочери
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
Как наточить терку за минуту