В Хабаровске разогнали 92-ю акцию в поддержку Фургала: задержаны десятки человек, протестующие сообщили об избиениях и пытках

Как сообщает DVhab.ru, задержаны 25 человек. Представитель хабаровского штаба Алексея Навального Андрей Пастухов сообщил ”Интерфаксу”, что полиция задержала около 40 человек, в том числе координатора хабаровского штаба Алексея Ворсина. В мэрии Хабаровска говорят о 30 задержанных. ”ОВД-Инфо” пишет, что среди задержанных как минимум двое журналистов.
NB! Видео содержит сцены насилия.
Несогласованная с властями акция протеста началась около полудня (в пять утра по Москве) на площади Ленина у здания краевого правительства. В мэрии Хабаровска оценили число участников в 500 человек, представители оппозиции — в одну тысячу человек, пишет ”Интерфакс”. Протестующие около получаса скандировали лозунги в поддержку Фургала, после чего прошли шествием по проезжей части центральных улиц Хабаровска и вернулись к зданию правительства.
Омоновцы начали разгонять протестующих после того, как демонстранты начали возводить палатки у здания регионального правительства. Полицейские предварительно потребовали убрать палатки и в случае отказа пригрозили применить силу. Спустя несколько минут из здания правительства вышли бойцы ОМОНа и начали задержания.
Во время разгона митинга пострадали несколько человек. Одна женщина упала на землю, по неподтвержденным данным, у нее черепно-мозговая травма. Еще одному человеку сломали нос. Омоновцы избили владельца ”Фургаломобиля” Андрея Маклыгина дубинками по голове. Двое задержанных подростков сообщили штабу Навального об избиениях и пытках: их ”поставили на колени в угол, издевались, скручивали руки, ударили в глаз”. DVhab.ru называет произошедшее самым жестким разгоном митингов в Хабаровске.
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