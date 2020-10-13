В Чечне ликвидировали четырех боевиков, погибли трое сотрудников правоохранительных органов

"На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы", — сообщили в НАК.

"К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли", — сказал представитель НАК.

По информации источника в правоохранительных органах, погибли два росгвардейца, еще один полицейский ранен. "Во время боестолкновений с боевиками один сотрудник полиции получил ранение, два сотрудника Росгвардии погибли", — сказал собеседник агентства.

В Национальном антитеррористическом комитете оперативного штаба в Чечне добавили, что в Октябрьском районе Грозного ввели режим КТО. "Принято решение о проведении с 07:40 мск 13 октября контртеррористической операции и введении правового режима контртеррористической операции в границах Октябрьского района города Грозного", — говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в районе есть угроза совершения террористических актов. "Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе г. Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства. Оперативным штабом принимаются все необходимые меры по пресечению преступной деятельности и минимизации ее последствий", — сообщили в оперштабе.

Там отметили, что в экстренном порядке создана группировка правоохранительных структур и органов государственной власти. "Правоохранительными органами проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий по получению упреждающей информации, а также приняты меры по усилению охраны и обороны объектов с массовым пребыванием людей", — отметили в оперштабе.