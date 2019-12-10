10.12.2019, 17:47

В центре Петербурга семеро мужчин избили 18-летнюю девушку: не понравился внешний вид

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В центре Петербурга семеро мужчин избили 18-летнюю девушку: не понравился внешний вид
pixabay.com

Вечером 9 декабря в кофейне на Лиговском проспекте, 48 семеро мужчин избили 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за внешнего вида. Об этом рассказала изданию paperpaper.ru подруга девушки Алина, которая видела произошедшее.

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Это был обычный вечер когда четверо друзей захотели встретиться...Все началось с того,что мы просто гуляли,а нас стали окружать 7 парней русской внешности,возраст 18-24...С фразами "Вы что лесбиянки?А у вас есть хуй?" Конечно увидев столько людей мы решили просто уйти...Но за нас кажется все уже решили...Так получилось,что нас разделили и ко мне подошёл высокий парень с фразами "Красавица давай познакомимся?Любишь когда тебе лижут?Сейчас я тебе покажу как нужно ебаться" Конечно девочки меня отвели и когда мы вроде как ушли вперёд,они подбежали и каждого ударили по ногам чтоб потеряли равновесие...Никто не упал,но нас вновь начали окружать...В тот момент единственный выход был забежать в общественное место...Мы забежали в кофейню...И я сразу пошла просить вызвать охрану...Тем временем за моей спиной 7 парней окружили Алину и Катю...Они говорили вытаскивать всё из карманов,снимая все на камеру...И конечно никто этого делать не стал...Когда женщина уже стала вызывать охрану,Алина попыталась достать перцовый баллончик...И ей сразу прилетел удар и тем самым они разбили ей губу...Они стали убегать,а Катя побежала за ними и мы никто не можем сказать почему...Но вместо этого,парень который как раз подходил до этого ко мне СДЕЛАЛ ДВА УДАРА ПО ЛИЦУ..В челюсть и висок...Скорая приехала быстро,ее забрали...Но учитывая то,что у нее сотрясение мозга и полностью пробита губа...Ей просто наложили швы с двух сторон и сказали приезжать через неделю...Нам даже не дали возможности вызвать полицию... Сейчас мы пойдем писать заявление,но моя просьба репостить этот пост как можно активнее... Потому-что какое право имеет человек избить за то,что человек другой ориентации? Сколько это ещё может продолжаться?!Мы хотим,чтоб этих ублюдков наказали и сделаем всё для этого!!! Прикреплена статья о произошедшем в шапке профиля!!!

Публикация от Alina__Rosso (@alina__rosso)

Как говорит Алина, примерно в 22:00 они вчетвером с подругами шли по Лиговскому проспекту, а сзади к ним подошла компания неизвестных мужчин.

"Они начали оскорблять нас в грубой форме из-за того, что у девочек своеобразный вид. Начались обзывания типа: ”Вы что, лесбиянки?”. Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось все-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела", — рассказала Алина.

По словам Алины, в кофейне одна из ее подруг попыталась достать перцовый баллончик, из-за чего один из мужчин ударил ее в лицо. После этого 18-летняя Екатерина Лысых побежала за ними — по словам ее подруги, ”чтобы узнать, зачем они такое делают”. Тогда Екатерину ударили несколько раз по лицу, виску и голове, рассказывает она. Мужчины убежали.

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После этого в кофейню приехала машина скорой помощи, Екатерину осмотрели и увезли в больницу, но на следующий день выписали домой. Как видно на опубликованной в соцсетях фотографии справки, у девушки диагностировали сотрясение мозга без травматических изменений. Подруги рассказывают, что Екатерине зашили губу.

Лысых не помнит часть произошедшего — предположительно, из-за шока, говорят ее подруги. Девушки планируют обратиться в полицию.

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