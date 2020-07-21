В Британии опубликован доклад о попытках России повлиять на референдум в Шотландии

В документе говорится о ”надежном комментарии из открытых источников”, свидетельствующем об усилиях России повлиять на референдум в Шотландии. Авторы доклада называют такую попытку ”первым постсоветским вмешательством в западные демократические процессы”.

По мнению британских депутатов, Лондон осознал, насколько велик уровень угрозы российского влияния только на примере вмешательства в выборы США. Авторы доклада не обнаружили доказательств того, что Москве удалось повлиять на результат референдума о Brexit, но подозревают, что в их правительстве избегают тщательного расследования.

Также утверждается, что особое влияние Россия оказывала на Великобританию через близких президенту Владимиру Путину представителей элит, а также российских олигархов. Последние, как считают депутаты, отмывают в Лондоне деньги и продвигают там российские интересы. Однако самих имен в докладе не приводится.

Авторы отчета заявляют, что Великобритания была ”явной целью” для российской кампаний по дезинформации вокруг своего голосования, но никто не взял на себя инициативу по решению проблемы. Британские парламентарии предлагают расширить полномочия национальных спецслужб для борьбы с российским шпионажем и мошенническими сделками и операциями.

Запланированную на сегодня публикацию 50-страниченого доклада о вмешательстве России в политику Британии ранее анонсировал The Telegraph. Издание отмечало, что документ был готов еще в декабре 2019 года, но его обнародование отложили из-за парламентских выборов.

В Кремле же в ответ на статью The Telegraph в очередной раз заявили, что Россия ”никогда не вмешивалась в электоральные процессы ни в одной стране мира”, в том числе ни в США, ни в Великобритании. ”Мы не делаем это сами и не терпим, когда другие страны пытаются вмешиваться в наши политические дела”, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ”Би-би-си”).