В 50 км от границы Эстонии военный расстрелял из пушки ”Детский мир”

Инцидент произошёл на территории военной части, где 19-летний ефрейтор Комаров обслуживал БМД-4 — боевую десантную машину. Во время работ он дважды выстрелил в воздух из автоматической пушки. Одна болванка (снаряд без заряда, предназначенный для пробития брони) прилетела в крышу ТРЦ ”Фьорд Плаза”, пробила её и приземлилась на втором этаже, в ”Детском мире”.

Пострадавших не было, однако из самого ТРЦ пришлось эвакуировать 300 человек, а место было оцеплено полицией и росгвардейцами. Местонахождение второго запаса пока неизвестно.

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