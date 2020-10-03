03.10.2020, 13:30

”Уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг”. Юрий Дудь опубликовал видео разлива нефтепродуктов на Камчатке


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”Уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг”. Юрий Дудь опубликовал видео разлива нефтепродуктов на Камчатке
screenshot - youtube

Журналист Юрий Дудь опубликовал в своем инстаграме видео, снятое с вертолета у побережья Камчатки. На нем видны разлившиеся по поверхности океана нефтепродукты, пишет Meduza.

Дудь привел рассказ местного серфера Антона Морозова — по его словам, спутниковые снимки впадающей в океан реки, полученные Greenpeace, показывают, что еще в начале сентября ”река уже выливала тоннами отраву в океан”.

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На видосах – Камчатка прямо сейчас. На фото в респираторе – Антон Морозов @snowave_kamchatka, тот самый серфер из нашего выпуска про Камчатку, который вместе с друзьями превратил Халактырский пляж в мировую достопримечательность. Вот что он пишет: «Еще 3 недели назад все после серфинга начали испытывать странные неприятные симптомы. Помутнение, сухость, боль и ощущение пленки на глазах. Першило горло, отекали и садились связки. Вкус океана – горький, не соленый, совершенно непривычный. Спустя время у нас – человек 20, проживающих в лагере, кто катает часто, – случилось отравление. Решили, что кишечная инфекция. И параллели не проводили. Было странно, но вода была вроде прозрачной, мы списывали это на возможные аллергические реакции на планктон или другие естественные биологические процессы и ждали прогнозируемого шторма. Была надежда, что с ним все это пройдет. Но это оказалось началом. В понедельник информация вышла в сеть. Власти отправили специалистов брать пробы. Вода становилась все более странной, мутной, густой. Из разных концов побережья приходили фото и видео, на которых – горы мертвых обитателей повсюду. Предварительные результаты проб показали превышение нефтепродуктов в 4 раза и фенола в 2 раза. Вчера и сегодня многие начали спешно уезжать с океана. Симптомы появляются даже без контакта с водой. Каждый час приходит новая информация и недавно получили от Greenpeace спутниковые снимки реки, которая впадает в океан, и которая, очевидно, и принесла смерть всему живому. Снимки в хронологии 1, 9, 24 сентября показывают, что 9-го числа река уже выливала тоннами отраву в океан. Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции – масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг». (Первое видео – пятно в океане, третье – просто жуть)
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A post shared by Юрий Дудь (@yurydud) on Oct 2, 2020 at 11:16pm PDT


Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг.
Серферы начали жаловаться на загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке в конце сентября: у них краснели глаза и ухудшалось зрение.

Власти Камчатского края на основании взятых проб заявили, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. Источник утечки пока неясен. И.о. министра природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков предполагал, что нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива. Источник ”Медузы”, близкий к правительству региона заявил, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.

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