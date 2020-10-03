”Уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг”. Юрий Дудь опубликовал видео разлива нефтепродуктов на Камчатке

Дудь привел рассказ местного серфера Антона Морозова — по его словам, спутниковые снимки впадающей в океан реки, полученные Greenpeace, показывают, что еще в начале сентября ”река уже выливала тоннами отраву в океан”.



Получается, прошел уже почти месяц. Никакой реакции по предотвращению катастрофы и спасению ситуации не было. Вероятно, если бы ответственные за это событие люди были мужественней и заявили о своем промахе и начали спасательные операции — масштабы этого можно было держать под контролем. Но уже месяц из реки изливается яд, который убивает все вокруг.

Серферы начали жаловаться на загрязнение воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке в конце сентября: у них краснели глаза и ухудшалось зрение.

Власти Камчатского края на основании взятых проб заявили, что предельно допустимая норма фенолов в воде превышена в два раза, по нефтепродуктам — в четыре раза. Источник утечки пока неясен. И.о. министра природных ресурсов Камчатского края Алексей Кумарьков предполагал, что нефтепродукты могли вылиться с морских судов, которые проходили по акватории Авачинского залива. Источник ”Медузы”, близкий к правительству региона заявил, что загрязнение могло произойти из-за военных, которые вылили отходы в реку.