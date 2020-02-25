Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В Москве скончался маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили в Минобороны, передает РИА Новости.
"Двадцать пятого февраля в Москве на 96-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов", — говорится в заявлении ведомства.
Похороны состоятся 28 февраля на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах, рассказали в клубе военачальников.
Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршал Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.
С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.
Дмитрий Тимофеевич Язов родился 8 ноября 1924 года в селе Язово Омской области в крестьянской семье. После окончания в 1942 году военного училища ушел на службу. С июля 1942 года по май 1945 года командовал взводом на Волховском и Ленинградском фронтах.
После войны продолжил военную карьеру, прошел путь от командира роты до командующего армией. В 1970-х годах возглавил управление Главного управления кадров Министерства обороны, затем стал первым заместителем командующего войсками Дальневосточного военного округа.
С января 1979 года Язов занимал пост командующего Центральной группой войск, с февраля 1979 года — уполномоченного правительства СССР по делам пребывания советских войск в Чехословакии.
В 1980-1984 годах — командующий войсками Среднеазиатского округа. В 1984-1987-ых Дальневосточного военного округа.
С января по май 1987 года Язов являлся заместителем министра обороны СССР по кадрам, начальником Главного управления кадров Министерства обороны СССР. После возглавил ведомство.
В 1991 году поддержал ГКЧП, был арестован, однако позже его освободили амнистировали.
После отставки занимал должность генерального инспектора Минобороны.
Как отмечает Meduza, в марте 2019 года Дмитрия Язова признали виновным в военных преступлениях по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы. В ответ СК России возбудил в отношении литовских судей уголовное дело о неправосудном приговоре.
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