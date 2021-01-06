06.01.2021, 09:07

Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию российской вакцины

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Украинская компания подтвердила подачу заявки на регистрацию российской вакцины
REUTERS/Sergey Pivovarov

Харьковская фармацевтическая компания ”Биолек” подтвердила подачу в Минздрав Украины заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса ”Спутник V”. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, опубликованном на сайте.

Как сообщили в ”Биолеке”, заявление в министерство было отправлено 31 декабря 2020 года в связи с многочисленными запросами. В качестве доказательства компания опубликовала соответствующие документы.

Ранее о подаче ”Биолека” заявки на регистрацию вакцины ”Спутник V” сообщил председатель политсовета партии ”Оппозиционная платформа — За жизнь” Виктор Медведчук. Позже главный санитарный врач, замглавы украинского Минздрава Виктор Ляшко исключил регистрацию вакцины ”Спутник V”, сославшись на не пройденную третью фазу испытаний.

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