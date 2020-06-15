15.06.2020, 18:58

Учения в небе Эстонии: для перехвата самолетов НАТО в воздух были подняты российские истребители

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Учения в небе Эстонии: для перехвата самолетов НАТО в воздух были подняты российские истребители
Су-27Royal Air Force via AP / Scanpix

Дежурные силы ПВО Западного военного округа России зафиксировали стратегические бомбардировщики В-52H ВВС США и иностранные самолеты-разведчики над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в Минобороны РФ.

Для перехвата в воздух подняли истребители Су-27 морской авиации Балтфлота.

"Нарушения государственной границы России допущено не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — добавили в ведомстве.

Самолеты стратегической и разведывательной авиации ВВС США и стран НАТО выполняют полеты над Балтийским морем в рамках учений "Балтопс-2020", уточняет РИА "Новости".

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