Участник московской акции протеста получил 3,5 года колонии

"Признать Устинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), и назначить ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — огласил приговор судья Алексей Криворучко.

Ранее прокурор просил назначить ему наказание в виде шести лет колонии.

Потерпевший по этому делу — сотрудник ОМОН Александр Лягин — на допросе сообщил, что более 20 дней провел в госпитале с вывихом плеча. Согласно фабуле дела, Устинов на несогласованной акции 3 августа "положил с применением физической силы правую руку на левую руку потерпевшему и оказал тянущее воздействие на его плечевой сустав левой руки, причинив потерпевшему телесные повреждения в виде вывиха головки левой плечевой кости".

По версии следствия, таким образом Устинов унизил честь, профессиональное и человеческое достоинство сотрудника ОМОН, а также причинил ему нравственные страдания и телесные повреждения.

Подсудимый вину не признает. По его словам, на акции оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Устинов добавил, что раньше и сам служил в Росгвардии, в том числе охранял общественный порядок во время Чемпионата мира по футболу.