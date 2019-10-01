Убийство чеченца в Берлине: в преступлении появился эстонский след

Следователи выяснили, что для убийства использовался пистолет марки Glock, который был продан более 30 лет назад в Эстонию, хотя подозреваемый в убийстве россиянин купил его в Польше, пишет Spiegel.

40-летний Зелимхан Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец с грузинским паспортом искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Предполагаемого убийцу удалось поймать в тот же день благодаря свидетельским показаниям. По данным СМИ, он оказался обладателем действующего российского паспорта.

Журналистам удалось узнать подробности о нем благодаря прошению о получении шенгенской визы, копию которого им передал неназванный источник. В заявке на визу вероятный преступник назвал себя Вадимом Андреевичем Соколовым. В графе о дате рождения он указал август 1970 года, место: Иркутск.

Паспорт, который предъявил "Соколов", ему выдали всего лишь за 11 дней до заполнения заявки на визу. Такого человека нет в списке зарегистрированных жителей в Альпийском переулке.

Человека, чье имя, место и дата рождения соответствовали бы данным, указанным в паспорте и визовой заявке "Вадима Соколова", нет ни в одной из доступных баз данных российских граждан, имеющихся в распоряжении расследователей.