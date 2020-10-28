У участников испытаний вакцины ”Спутник V” выявили коронавирус

Некоторые добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины ”Спутник V”, в ходе пострегистрационных исследований сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом ”РИА Новости” заявил директор разработавшего препарат Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам Гинцбурга, участники исследований, о которых идет речь, могли получить не вакцину, а плацебо. Он отметил, что предварительно установить, кто получал препарат, а кто — вещество без лечебных свойств, можно будет в середине ноября.

Половина добровольцев получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. привиты во второй раз, рассказал Гинцбург. Всего в завершающем этапе клинических испытаний участвуют около 40 тыс. добровольцев.

Директор центра добавил, что жалоб на здоровье от добровольцев, участвовавших в первых клинических испытаниях вакцины летом, не было.

В начале сентября Гинцбург сообщил, что в ходе третьего этапа испытаний 75% участников получат вакцину, остальные 25% — плацебо. ”Это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность”, — говорил он тогда. Как позднее пояснил замглавы Центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, участники испытаний смогут узнать, вакцину им вкололи или плацебо, лишь после окончания исследований.

Сейчас, по словам Гинцбурга, в центре думают о поправках в законодательство, которые позволят раскрыть результаты до окончания исследования. ”Такая практика существует за рубежом — они вносят поправки. Хотя окончательное слово за Министерством [здравоохранения]”, — заявил он ТАСС.

21 октября о заражении коронавирусом сообщил заместитель руководителя фракции ”Справедливая Россия” в Госдуме Валерий Гартунг, который участвовал в испытаниях препарата. Он предположил, что в ходе исследований получил плацебо.

О регистрации вакцины ”Спутник V” президент Владимир Путин объявил 11 августа. Третья, пострегистрационная, фаза ее клинических испытаний началась 9 сентября. Вакцинирование происходит в два этапа: сначала вводят первый компонент препарата, а через 21 день делают вторую инъекцию.