Твит о детях силовиков признали экстремизмом: российскому журналисту грозит шесть лет

Судебное следствие заняло один день. В суде были допрошены свидетели — сотрудники Росгвардии Александр Андреев и Артем Тарасов, увидевшие твит Синицы. Тарасов сказал, что воспринял пост как угрозу, Андреев — как призыв ”похищать детей нацгвардейцев с последующей расправой”.

Также гособвинение огласило материалы дела, в которые вошли выводы экспертов из Центра социокультурных экспертиз. Они нашли в твите Синицы призывы к насилию, признаки угроз и возбуждения ненависти к сотрудникам правоохранительных органов.

Как отмечает ”Медиазона”, экспертизу поста Синицы проводили люди, не имеющие профильного филологического образования. Один из экспертов — переводчик и преподаватель английского и немецкого языков, вторая — учитель математики.

Жителя Подмосковья Владислава Синицу задержали в начале августа — после того, как федеральные СМИ процитировали его пост о деанонимизации сотрудников силовых структур и последствиях этого для их детей. Синица не признал вину в экстремизме.