Три российские пенсионерки тайно запустили заброшенный ликеро-водочный завод

По данным ведомства, алкоголь в Верхнеуральске производили с 2001 по 2016 годы, но после прекращения работы оборудование оставили в помещениях, оно находилось в исправном состоянии. Женщины использовали это оборудование, а также наняли рабочих, и производили немаркированную алкогольную продукцию.

С ноября 2017-го по март 2018 года пенсионерки произвели на заводе более 40 тысяч бутылок общей стоимостью свыше 7,1 миллиона рублей. Они также причинили ущерб правообладателям на 540 тысяч рублей. Кроме того, полиция успела предотвратить выход с конвейера партии объемом в 90 тысяч бутылок на 18,5 миллиона рублей.

Пенсионерок обвиняют по пунктам ”а”, ”б” части 6 статьи 171.1 УК, части 3 статьи 30, пунктам ”а”, ”б” части 6 статьи 171.УК (”Производство и хранение, а также покушение на производство и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, совершенные группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере”), пункту ”б” части 6 статьи 327.1 УК (”Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, совершенное группой лиц по предварительному сговору”), части 3 статьи 180 УК (”Незаконное использование чужого товарного знака, совершенное группой лиц по предварительному сговору”). Дело направят в суд Верхоуральска.

Ранее пенсионерка из Кемерова была признана виновной в продаже наркотиков. Следствие выяснило, что пенсионерка нашла банку с героином дома после смерти сына, который страдал наркотической зависимостью. После этого она решила продать вещество. Было доказано покушение на сбыт восьми граммов наркотика. Женщину осудили на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.