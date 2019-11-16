Транзит российского газа в Европу под угрозой? Еврокомиссия отреагировала на слова Путина

"Мы продолжаем делать свою работу и участвовать в проведении трехсторонних переговоров по газу, чтобы найти решение", — сказала она.

Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России, а потому риск его прекращения существует.

По его мнению, новые иски ”Нафтогаза” усугубляют диалог с ”Газпромом” по новому контракту.

Путин также подчеркнул, что российская сторона готова отрегулировать продление контракта как по украинским законам, так и по европейским.

По его словам, Россия готова к ситуации, в которой Украина успеет имплементировать у себя европейское законодательство в оставшийся период времени. ”Пусть делают, мы готовы и к этому. Но не все от нас зависит. Поэтому риск прекращения транзита существует, наверно”, — сказал Путин.