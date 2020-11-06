The Sun: у Путина выявлены симптомы болезни Паркинсона

Пресс-секретарь президента РФ назвал "полной чушью" утверждения о проблемах Владимира Путина со здоровьем и заверил, что 68-летний глава государства не собирается в отставку.
Кремль решительно опровергает слухи о болезни президента России Владимира Путина. "Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное", - заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 6 ноября. По его словам, 68-летний Владимир Путин не собирается уходить в отставку.
Британский таблоид The Sun днем ранее сообщил о намерении президента РФ покинуть высший государственный пост в начале 2021 года из-за проблем со здоровьем. По сведениям издания, у главы государства якобы были выявлены симптомы болезни Паркинсона.
Президент России в конце октября представил на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, позволяющий ему стать пожизненным сенатором в составе Совета Федерации в случае ухода с поста главы государства. Эти изменения были предложены в соответствии с обновленной конституцией России. А 5 ноября в нижнюю палату российского парламента был внесен законопроект, усложняющий процедуру уголовного преследования бывших президентов.
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