Священник назвал коронавирус ”чрезвычайно полезным явлением”. Позже его госпитализировали и диагностировали COVID-19

По информации ”Интерфакса”, состояние Смирнова стабильное. Вместе с тем собеседник агентства отметил, что 69-летний священник входит в группу риска как из-за возраста, так и из-за того, что недавно перенес операцию. В июле 2019 года Смирнов попал в кардиологическую реанимацию.

По информации ”Комсомольской правды”, у протоиерея уже диагностировали COVID-19 и под присмотром врачей он находится несколько дней.

”Не комментируем”, — заявил РБК зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

”Известно, что госпитализирован, а больше ничего. Неплохо [себя чувствует], не тяжелое состояние”, — сообщил РБК протоиерей храма Благовещения Пресвятой Богородицы, настоятелем которого является Смирнов, Александр Березовский.

Еще один собеседник из церкви, где Смирнов является настоятелем, утвердительно ответил на вопрос РБК о том, поставлен ли ему диагноз. Он подтвердил, что Смирнов сдал положительный тест на коронавирус.

Димитрий Смирнов неоднократно делал резонансные высказывания. На прошлой неделе в проповеди после литургии в московском храме Благовещения Пресвятой Богородицы священник заявил, что считает эпидемию коронавируса ”чрезвычайно полезным явлением”. ”Эгоизм [с начала эпидемии] стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для церкви христианских качеств души”, — цитировал его слова ”Интерфакс”.

В феврале Смирнов раскритиковал женщин, состоящих в гражданском браке, сказав, что они выполняют роль ”бесплатных проституток”. По его словам, такие женщины становятся лишь ”временной утехой” для мужчин. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион извинился за слова протоиерея.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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