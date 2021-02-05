Суд обязал "Норникель" выплатить 146 млрд рублей за разлив топлива в Норильске

Арбитражный суд Красноярского края обязал ”дочку” ”Норникеля” — Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) выплатить 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный природе разливом топлива, случившимся в Норильске 29 мая прошлого года. Такое решение суд принял в пятницу, 5 февраля, рассмотрев иск к компании от Енисейского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования на 148 млрд руб.

РБК направил запрос в ”Норникель” Владимира Потанина (34,2%) и партнеров о планах оспаривания решения суда.

Компания была не согласна с расчетом оценки ущерба Росприроднадзором, в котором применялся максимально возможный коэффициент оценки длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. ”Норникель” же считает максимально допустимым коэффициент 1,7, поскольку учитывать необходимо срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ. ”Норникель” утверждает, что начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая.

Сама компания оценила ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб. и считает, что из суммы возмещения следует вычесть затраты компании, понесенные при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды. Согласно данным НТЭК, представленным суду, компания потратила на ликвидацию аварии, по состоянию на 22 января, около 4,08 млрд руб.

Но позиция глава Росприроднадзора Светланы Радионовой оставалась бескомпромиссной. В конце января она заявила, что ”даже не готова рассматривать” мировую с ”Норникелем”. В пятницу, 5 февраля, Радионова написала на своей странице в Инстаграме ”Важно лишь то, что мы впервые в истории России громко заявляем: экология — дело каждого! И загрязнитель платит!”.

”Норникель” уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты штрафа. Компенсация ущерба будет зачислена в федеральный бюджет, согласно внесенным в июле прошлого года поправкам в Бюджетный кодекс.