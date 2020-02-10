Суд арестовал устроившего пранк с коронавирусом в московском метро

”Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К.С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта”, — сказала судья Наталья Журавлева.

Таким образом, суд удовлетворил требование прокурора об аресте обвиняемого на 30 суток.

Джаборов явился в Следственный комитет самостоятельно и от следствия не скрывался.

Адвокат обвиняемого Алексей Попов просил избрать в качестве меры пресечения подписку о невыезде или домашний арест, так как его подзащитный ”лишь пытался привлечь внимание к проблеме с завышением цен на медицинские маски”.

Пранк заключался в том, что парень в маске шел по вагону, внезапно падал и начинал симулировать конвульсии. Другой участник розыгрыша говорил: ”Коронавирус здесь, быстрее выходите!” После этих слов испуганные люди выбегали из вагона на станцию.

По словам Попова, в шутке Джаборова был глубокий смысл. ”У него много сюжетов на разные социальные темы. Цель была — привлечь внимание к тому, что нет масок, и к проблеме коронавируса, чтобы люди защищали себя, надевали эти маски”, — отметил адвокат.