Страшный пожар в российском поселке: 11 погибших

При пожаре в деревянном доме в Томской области погибли 11 человек, сообщают в региональном главке МЧС. По данным генконсула Узбекистана, минимум пять из них — граждане республики. Частный дом был общежитием, в котором проживали иностранные граждане, работавшие на пилораме. При пожаре, который возник ранним утром 21 января, спастись удалось лишь трем из них. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание.
До 11 человек возросло количество жертв пожара в частном доме в поселке Причумлымский, Томская область. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Ранее появилась информация о том, что все погибшие могли быть гражданами Узбекистана, консульство страны начало проверять эту информацию. По последним данным, пятеро из 11 погибших были гражданами Узбекистана. Об этом журналистам сообщил генконсул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.
”Мы работаем в плотном контакте с МЧС, здравоохранением, следствием, готовы оказать содействие в доставке тел погибших”, — приводит его слова ”Интерфакс”.
Генконсул также добавил, что на данный момент у него нет информации, сколько всего граждан республики находились в поселке, где загорелся частный дом.
Источник агентства в районной администрации сообщил, что остальные погибшие также могут быть иностранцами, поскольку здание, где произошел пожар, использовалось в качестве общежития, в котором проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана.
Спастись удалось лишь трем проживавшим в доме, двое из них — мужчины 25 и 33 лет — смогли выбраться из дома самостоятельно. Госпитализация им не потребовалась, рассказали в департаменте здравоохранения области.
”Один из пострадавших — мужчина 1994 года рождения — получил медпомощь на месте происшествия, от госпитализации он отказался. Еще один мужчина 1986 года рождения после осмотра в Асиновской районной больнице был направлен на амбулаторное лечение, в госпитализации он не нуждался”, — говорится в сообщении ведомства.
На месте продолжает работать бригада скорой помощи Асиновской районной больницы.
Как сообщил РИА ”Новости” представитель экстренных служб региона, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электрооборудовании.
”В качестве основной версии пожара рассматривается короткое замыкание в электрооборудовании, в частности, в обогревательном приборе”, — сказал собеседник агентства.
По данным экстренных служб региона, сгоревшее помещение было общежитием, в котором проживали 12 работников лесозаготовительной компании ООО ”Гринвуд”. СМИ сообщают, что дом находился на территории частной пилорамы, которой владеют двое граждан Китая, а все рабочие проживали в нем легально.
Одноэтажное деревянное здание загорелось ранним утром 21 января, информация о пожаре поступила экстренным службам в 4:05 (00:05 мск). Когда на место прибыло первое подразделение МЧС, дом уже был полностью охвачен огнем. В ликвидации последствий возгорания участвовали 39 человек и 14 единиц техники. Полностью потушить пожар удалось в 6:35 (2:45 мск). Площадь пожара составила 208 кв. метров, кровля здания обрушилась. Тела погибших спасатели доставали из-под обломков.
Региональное следственное управление возбудило по факту гибели 11 человек уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.3 ст.109 УК РФ).
Для расследования создана следственная группа, в которую входят четыре следователя и три следователя-криминалиста. Как сообщается на сайте ведомства, группу возглавил опытнейший сотрудник управления — следователь по особо важным делам Станислав Богданов.
”Ход расследования уголовного дела находится под личным контролем руководителя управления”, — добавили в ведомстве.
Еще один пожар, унесший жизни, произошел утром 21 января в Кемеровской области — в городе Киселевске при возгорании в частном доме погибли двое взрослых и ребенок. По словам пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика, 61-летняя женщина, 56-летний мужчина и девочка 9 лет скончались до приезда скорой помощи. Еще один 15-летний подросток выжил, его госпитализировали с термическим ожогом кистей и спины.
В пресс-службе главка МЧС по Кемеровской области сообщили, что общая площадь пожара составила 56 кв. метров.
Следователями в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ”Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам”.
По предварительным данным, к возгоранию привело то, что жители дома оставили остатки угля в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов.
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