Страшный пожар в российском поселке: 11 погибших

До 11 человек возросло количество жертв пожара в частном доме в поселке Причумлымский, Томская область. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Ранее появилась информация о том, что все погибшие могли быть гражданами Узбекистана, консульство страны начало проверять эту информацию. По последним данным, пятеро из 11 погибших были гражданами Узбекистана. Об этом журналистам сообщил генконсул республики в Новосибирске Юсуп Кабулжанов.

”Мы работаем в плотном контакте с МЧС, здравоохранением, следствием, готовы оказать содействие в доставке тел погибших”, — приводит его слова ”Интерфакс”.

Генконсул также добавил, что на данный момент у него нет информации, сколько всего граждан республики находились в поселке, где загорелся частный дом.

Источник агентства в районной администрации сообщил, что остальные погибшие также могут быть иностранцами, поскольку здание, где произошел пожар, использовалось в качестве общежития, в котором проживали граждане Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Спастись удалось лишь трем проживавшим в доме, двое из них — мужчины 25 и 33 лет — смогли выбраться из дома самостоятельно. Госпитализация им не потребовалась, рассказали в департаменте здравоохранения области.