Стоит ли Лукашенко бояться “Новичка”? Гозман предположил месть Путина за тайную инаугурацию

”Если Александр Григорьевич Лукашенко действительно кинул Владимира Владимировича Путина, не пригласив его на инаугурацию, то было бы вполне логично, если у Лукашенко случился бы сердечный приступ, ну, переволновался, например, инсульт. Я не понимаю, что Путину с ним делать. Им на одной Земле ставится тесно, если он действительно кинул”, — предположил политолог.

”Вы считаете, что Лукашенко нужно опасаться ”Новичка”, нужно пить из своей кружки?”, — спросил ведущий.

”Ну, есть и другие средства у российских властей помимо ”Новичка”. Правда, за последнее время они совсем депроффесионализировались. Но на месте Александра Григорьевича я был опасался очень серьезно”, — ответил Гозман

Напомним, президент России Владимир Путин отдельно не поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.