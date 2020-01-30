Стала известна зарплата Медведева на новой должности

Президент России Владимир Путин установил денежное вознаграждение заместителя председателя Совета безопасности РФ в размере 618 тыс. 713 рублей в месяц. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает ТАСС.
Указ, подписанный 30 января, вступил в силу с 16 января 2020 года.
16 января президент РФ Владимир Путин своим указом ввел должность заместителя председателя Совбеза РФ и назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева. Совет Федерации 30 января одобрил закон об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ, который входит в число постоянных членов Совбеза.
Совет безопасности РФ - конституционный совещательный орган при президенте России. Его основная задача заключается в формировании и координации государственной политики в области национальной безопасности, подготовке соответствующих решений для главы государства.
«Держись! Не засыпай»: трагическая гибель звезды «Ералаша»
Студентка пекинского университета рассказала о ситуации в Китае
Почему Борис Березовский исключил детей от Бешаровой из завещания
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален