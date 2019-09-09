США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом

США забрали ”главного шпиона” из России в 2017 году сразу после того, как американский президент Дональд Трамп принял в Овальном кабинете российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и Сергея Кисляка, который на тот момент занимал должность посла России в США. Об этом CNN сообщили источники в администрации Трампа.
По их словам, речь идет о ранее неизвестной секретной миссии, в ходе которой Вашингтон извлек одного из своих источников наивысшего уровня в российском правительстве. В частности, это произошло в связи с опасениями, что американский лидер и его администрация могли способствовать разоблачению шпиона.
Отмечается, что решение было принято после встречи Трампа с главой МИД России и Кисляком, в ходе которой они обсудили секретные разведданные, касающиеся ИГ (запрещенная в России террористическая группировка ”Исламское государство”) в Сирии и предоставленные Израилем. Кроме того, спустя несколько месяцев президент США провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, после чего изъял записи переводчика, также вызвав подозрения у представителей разведки.
В CNN указали, что таким образом США остались без одного из своих ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и планах российского президента. Собеседник издания в американской разведке подчеркнул, что разработка аналогичного актива займет много времени, так как в России крайне высокие требования к безопасности.
Детали изъятия шпиона и его личность не раскрываются. Также неизвестно его местонахождение в настоящее время.
В свою очередь, в ЦРУ заявили, что все решения ведомства основываются исключительно на объективном анализе происходящего. ”Предположения о том, что взаимодействие президента с разведкой (…) привело к эксфильтрации (выводу агента с территории страны пребывания — прим. ”Ленты.ру”), являются ошибочными”, — рассказала директор по связям с общественностью Бриттани Брэмелл.
30 августа источники Business Insider в американских спецслужбах отметили, что поведение Трампа на саммите ”Большой семерки”, который предложил вернуть Россию в организацию, свидетельствует о том, что он действует в интересах Кремля. ”Что заставило Трампа думать, что вернуть Россию за стол переговоров будет хорошей идеей? Как это служит интересам национальной безопасности США?” — сказал один из собеседников издания.
Симоньян рассказала о плюнувшей в лицо дочери
Чем пахнет у стариков в квартире?
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Опять трагедия в Турции: 5-летняя россиянка скончалась