США считают Россию неспособной достроить "Северный поток — 2"

"Они не смогут", — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Бруйетт опроверг информацию, что американские санкции вызовут лишь короткую задержку строительства. "Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет этой технологии", — отметил он, подчеркнув, что не доверяет заявлениям о том, что строительство почти завершено.

Глава пресс-службы компании "Газпром" Сергей Куприянов в интервью агентству РБК прокомментировал это заявление словами: "Никогда не говори никогда".

В декабре 2019 года США ввели штрафные меры в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока — 2" и "Турецкого потока". Они предусматривают запрет на въезд в Соединенные Штаты для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. После вступления санкций в силу швейцарская компания Allseas приостановила участие в проекте.

Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" 9 февраля направилось в Сингапур из порта Находка, где проходило модернизацию на Находкинском судоремонтном заводе. Построенное в Китае судно принадлежит "Газпрому", который приобрел его в 2015 году. Предполагается, что "Академик Черский" будет задействован при завершении строительства "Северного потока — 2".