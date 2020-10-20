США расширили круг действия санкций против ”Северного потока-2”

Ранее предполагалось, что объектами таких санкций являются только компании, непосредственно предоставляющие суда для строительства ”Северного потока-2”, как, например, компания Allseas, чьи суда прекратили работу над газопроводом в январе 2020 года после принятия санкций.

Теперь Госдепартамент расширил интерпретацию ”предоставления судов”, заявив, что под наказуемую деятельность подпадают и действия компаний, предоставляющих различные услуги для таких судов (например, услуги по дооборудованию или модернизации или финансирование таких работ). Госдеп дал таким компаниям 30 дней начиная от 20 октября, чтобы добросовестно свернуть такую деятельность.

При этом предполагается, что компании, которые предоставляли такие услуги судам Nord Stream 2 до 20 октября 2020 года, а сейчас уже не предоставляют, не будут наказаны.

”Госдепартамент и Минфин США намерены использовать полный набор санкционных полномочий, чтобы остановить строительство этих трубопроводов (”Северный поток-2”, ”Турецкий поток” и их возможные продолжения. — РБК)”, — говорится в сообщении Госдепа.

Новая интерпретация Госдепартамента охватывает часть санкций, предложенных конгрессменами в законопроекте ”Об уточнении закона о защите энергетической безопасности Европы” (PEESCA), который в настоящее время рассматривается в конгрессе. Законопроект предполагает санкции против поставщиков услуг по ”модернизации или установке сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, соединения судов [в тандемы]”.

ри этом компания — оператор проекта Nord Stream 2 AG до сих пор не называла суда, которые могут принять участие в достройке ”Северного потока-2”. Главным кандидатом на проведение таких работ считается российское трубоукладочное судно ”Академик Черский”.

”Северный поток-2” — строящийся газопровод из двух ниток по 1,2 тыс. км каждая от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря через морские территории России, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Общая сумма реализации проекта — €9,5 млрд, из которых половину вложил ”Газпром”, а половину — пять его европейских партнеров (французская Engie, немецкие Uniper и Wintershall Dea, австрийская OMV и англо-голландская Shell). Оператор проекта, компания Nord Stream 2, на 100% подконтрольна ”Газпрому”.