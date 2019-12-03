"Спектр": война в Донбассе заложила экологическую бомбу для его жителей и соседей в России

Все давно привыкли к тому, что Донбасс — это ”грязный регион” со множеством очагов заражения — это было данностью и до начала боевых действий. И именно из-за этого многим теперь так сложно увидеть новое, важнейшее качественное изменение в продолжающейся тут вялотекущей ”неуправляемой катастрофе” — война заставила количество перейти в качество, и все разбросанные очаги заражения стали разом сливаться в один общий поток давно накопленной отравы, готовый потопить регион и вылиться в соседнюю Россию.

О том, что ключевой и связывающей в единый поток практически все тяжелейшие экологические беды Донбасса является проблема затопления подземными водами старых угольных шахт, мы подробно разбирали в нашем предыдущем материале.

Проблема эта теперь досталась Москве вместе с непризнанными ”народными республиками” Донбасса. Ведь действительно качественное решение задачи по надежной утилизации целого угольного региона заключается в постоянной откачке и очистке шахтных вод и обходится в огромные средства — к примеру, Германия на консервацию Рурского бассейна затрачивает порядка 250 млн евро в год, для чего там создан фонд в более 18 млрд евро.

Вот и выходит, что Россия, как горячую картофелину, получила в руки проблему, на решение которой ресурсов в необходимой мере никто выделять просто не был готов.