Советник главы ”Роскосмоса” задержан по подозрению в госизмене

”Сафронову И.И. предъявлено обвинение по ст. 275 УК РФ. На данный момент проводятся следственные мероприятия. Госкорпорация "Роскосмос" оказывает всяческое содействие следственным органам. Задержание Сафронова И.И. не касается текущей работы в Госкорпорации "Роскосмос"”, — цитирует ”Подъем” представителя госкорпорации.

Сафронов занял пост в середине мая после ухода из ИД ”Коммерсант”, где писал на темы оборонно-промышленного комплекса, космической промышленности. После девяти лет работы пришлось уволиться из-за статьи об уходе в отставку председателя Совета федерации Валентины Матвиенко. По словам Сафронова, ”серьезные претензии” к материалу высказал акционер.

Издание покинул редактор Максим Иванов, допустивший публикацию спорного материала. В знак протеста потом уволился весь отдел политики.

Главный редактор и гендиректор ”Коммерсанта” Владимир Желонкин заявил, что при подготовке материалы были нарушены редакционные стандарты, а давления со стороны владельца издания не было.

Отец Ивана Сафронова тоже писал в ”Коммерсанте” на темы, связанные с Минобороны. В 2007 году он умер при загадочных обстоятельствах, после того, как сообщил о подготовке статьи про поставки российского оружия в Сирию и Иран.