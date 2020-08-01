СМИ: Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой", — сказал он.

Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.