СМИ: Вакцина от коронавируса будет бесплатной для россиян

Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, пишет ТАСС.
"Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой", — сказал он.
Ранее министр заявил, что клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, завершились. Массовую вакцинацию населения Минздрав планирует начать с октября.
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Смерть Алиомарова говорит об эпидемии больше, чем статистика