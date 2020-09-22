СМИ: Путин в беседе с Макроном предположил, что Навальный мог сам принять ”Новичок”

Эммануэль Макрон в ходе беседы отверг предположение, что Навальный сам отравился нервно-паралитическим веществом из группы ”Новичок”, передает "Медуза".

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 14 сентября по инициативе французской стороны. Во время беседы, по данным Le Monde, российский президент назвал Навального ”простым баламутом в интернете” и заявил, что Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером, шантажировал депутатов и чиновников.

Путин также сказал, что ”Новичок” имеет менее сложный состав, чем утверждалось ранее. Российский президент предложил проверить версию, что случившееся с Навальным связано с Латвией, где живет один из разработчиков ”Новичка” (о ком говорил Путин, непонятно). Макрон отверг латвийский след, указывает Le Monde.

Во время разговора Макрон сообщил Путину, что французские специалисты подтвердили, что Навального отравили веществом из группы ”Новичок”.