СМИ: премьер-министр России Михаил Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке

В 2001 году Михаил и Владлена Мишустины стали владельцами дома площадью почти 900 квадратных метров в коттеджном поселке ”Коттон Вэй”, а также участка площадью 5,5 тысячи квадратных метров. По оценке ”Проекта”, недвижимость может стоить 600 миллионов рублей (примерно 8.7 миллионов евро), передает "Медуза".

Издание предположило, что дом на Рублевке формально может принадлежать детям Мишустина. До того, как его дети стали совершеннолетними, чиновник указывал их в своей декларации как собственников дома и земли.

На ”Российскую Федерацию” также записана квартира на улице Трехгорный вал в Москве, где ранее были прописаны Михаил и Владлена Мишустины.

В декларации Мишустина за 2018 год, следует из данных сайта ”Декларатор”, нет недвижимости, которой он владеет. В пользовании его семьи находится квартира площадью 141,6 квадратных метра.