Следствие по крушению MH17: Москва контролировала захват Донбасса

К примеру, в одном из разговоров в начале июля 2014 года боевик с позывным "Монгол" рассказал коменданту Макеевки, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу" (министра обороны РФ Сергея Шойгу. — Ред.), уточняя, что представители Москвы "выкидывают … местных полевых командиров из подразделений", а командование переходит к "москвичам". Из другого разговора следует, что если в Донбассе и была "гражданская война", то это была война между сепаратистами, которые подчинялись разным группам российских силовиков — ФСБ или ГРУ.

Поиск новых свидетелей

Публикуя эти перехваты, Объединенная следственная группа надеется найти новых свидетелей, способных дать информацию о роли России в контроле над руководством "ДНР". JIT не исключает, что именно высокопоставленные российские правительственные чиновники, которые оказывали помощь сепаратистам, и отдали приказ о развертывании в регионе зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17.

Комментарий МИД России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.

Она отметила, что JIT занимается подгонкой фактов под заранее известное решение.

"Вердикт, приговор уже был вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы <…> свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения", — сказала дипломат.

При этом она подчеркнула, что заявления JIT нуждаются в тщательной проверке.

"Это же какой-то абсурд. Мы с вами начинаем обсуждать то, что все-таки должно быть каким-то образом подтверждено, должно пройти какую-то экспертную оценку. Мы живем в мире, который борется с фейком, при этом мы исходим из того, что уже неоднократно по этой теме публиковались фейки, которые потом, спустя месяц-два, получали должную экспертную оценку", — добавила представитель МИД.

"Сейчас мы сразу же после публикации должны дать оценку тому, что не изучено экспертами. Что вы хотите? Вы толкаете нас на что? Чтобы мы давали политическую оценку тем вещам, которые вначале должны изучить эксперты как минимум, а потом уже все остальное?"