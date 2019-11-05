СК РФ показал видео с камер наблюдения в детсаде Нарьян-Мара, где произошло убийство

Воспитатели, охранник и няня удерживали Поздеева на месте преступления до момента прибытия сотрудников правоохранительных органов, пишет Дождь. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного по второй части статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).

2 ноября Городской суд Нарьян-Мара арестовал на два месяца охранника, который впустил обвиняемого в детский сад. Ему грозит до шести лет лишения свободы по подозрению в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекшим к смерти по неосторожности. Охранник частично признал свою вину.