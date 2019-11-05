05.11.2019, 12:50
СК РФ показал видео с камер наблюдения в детсаде Нарьян-Мара, где произошло убийство
Следственный комитет РФ опубликовал записи с камер наблюдения того, как подозреваемый в убийстве шестилетнего ребенка Денис Поздеев вошел в здание детского сада Нарьян-Мара. Убийство произошло 31 октября. Мужчина поднялся на второй этаж детсада после того, как его впустил охранник, прошел в спальную комнату и нанес ножевые ранения малолетнему мальчику.
Воспитатели, охранник и няня удерживали Поздеева на месте преступления до момента прибытия сотрудников правоохранительных органов, пишет Дождь. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного по второй части статьи 105 Уголовного кодекса (убийство малолетнего).
2 ноября Городской суд Нарьян-Мара арестовал на два месяца охранника, который впустил обвиняемого в детский сад. Ему грозит до шести лет лишения свободы по подозрению в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности и повлекшим к смерти по неосторожности. Охранник частично признал свою вину.
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