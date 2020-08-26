Щит для стрельбы по демонстрантам и космический пистолет. Главное на форуме "Армия-2020"

Российские производители оружия продемонстрировали свои последние достижения на форуме "Армия 2020" — это одно из первых массовых мероприятий за несколько месяцев. Многие форумы и конференции были отменены на фоне пандемии коронавируса. На "Армии 2020" в этом году в том числе представили специальный огнестрельный щит, который можно использовать для подавления демонстраций, а также пистолет для космонавтов.

"Армия-2020" проходит в парке "Патриот" В Московской области. Форум организует министерство обороны страны. В прошлом году общее число посетителей форума превысило 1 млн человек, говорится в официальном отчете о выставке. Пока не ясно, сколько людей посетит "Армию-2020" в этом году.

Ещё за месяц до открытия форума на его сайте не было никакой информации об ограничениях, связанных с коронавирусом. Источник Би-би-си, близкий к организаторам форума, в конце июля рассказывал, что никаких особых карантинных мер на нем пока не планируется.

Однако перед началом форума все же были введены некоторые защитные меры: посетителей и персонал обязали находиться на территории выставочного центра в масках и соблюдать дистанцию в полтора метра. Кроме того, приехавшие из иностранных государств должны представить справку об отсутствии Covid-19. В помещениях и на улицах выставлены баллончики с санитайзером, а перед входом в павильоны у посетителей проверяют температуру.

Правда, за соблюдением "масочного" режима и социального дистанцирования никто не следит. Многие находятся на выставке без масок.

Русская служба Би-би-си посетила главную военную выставку в этом году и выбрала семь самых интересных экспонатов.

Оружие против митингующих

BBC Russian

Научно-исследовательский институт прикладной химии входит в состав корпорации "Ростех" и является одним из главных поставщиков пиротехники для нужд министерства обороны России.

BBC Russian

Салюты во время карантина. Кто за них заплатил?

На "Армию" в 2020 году компания привезла специальный полицейский щит для разгона митингов. В него встроено приспособление для стрельбы по демонстрантам. Стрелять из щита можно только нелетальными боеприпасами — резиновыми пулями, светошумовыми петардами или перцовыми зарядами.

Пусковое устройство находится с внутренней стороны, и кнопки спуска вмонтированы в ручку щита. Самое пусковое устройство состоит из 12 коротких стволов с патронами. Они разделены на три группы, а перед выстрелом можно выбрать ту, из которой будет вестись огонь.

BBC Russian

Это сделано, чтобы каждый щит можно было снарядить тремя разными боеприпасами и применять каждый по выбору. Щит оснащен лазерным прицелом.

В рекламной брошюре, которую можно получить на стенде, изображены вооруженные "силовики", которые разгоняют митингующих с плакатами и палками в руках.

Космический пистолет

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, который также входит в состав "Ростеха", показал на выставке оружие, которое выдавали советским космонавтам.

BBC Russian

Это трехствольный пистолет, который мог стрелять различными боеприпасами — сигнальными ракетами, дробью или пулями.

"Основное назначение этого пистолета — охота и самооборона космонавтов, которые оказались на земле. Это в современном мире найти капсулу с космонавтами при современных системах GPS не представляется большой проблемой, а в старые времена это могло затянуться на несколько дней", — рассказал Би-би-си инженер ЦНИИ ТОЧМАШ Иван Кухтинов.

Паром "Калашникова"

BBC Russian

Концерн "Калашников" представил на выставке большой паром на воздушной подушке "Хаска-10" — он занял большую часть экспозиции концерна на открытом воздухе.

В аннотации ничего не говорится о военном применении, но модель этого же судна на стенде в павильоне перевозит военный грузовик.

Интерьер "Бумеранга" - отделение для восьми десантников оказалось тесноватым. Два дисплея возле рядов кресел предназначены для наблюдения за обстановкой вокруг машины, далее расположены места командира БМП и оператора боевого модуля, которые также оснащены дисплеями. В самом дальнем конце - место механика-водителя. У него также есть свой люк в крыше. BBC Russian

Тяжелая колесная боевая машина пехоты (БМП) К-17 "Бумеранг" была впервые показана публике в 2015 году на параде 9 мая. Тогда российское руководство продемонстрировало сразу несколько новых бронемашин, включая танк Т-14 "Армата".

Их можно видеть на выставках, включая и нынешнюю, но "Бумеранг" стал первым из этих машин, который можно посмотреть изнутри.

БМП все еще проходит государственные испытания, и по их итогам уже решено увеличить отделение для десанта — оно оказалось слишком тесным.

Неизвестный "Абакан"

BBC Russian

Концерн "Алмаз-Антей", который выпускает зенитно-ракетные комплексы, включая С-400, показал на выставке ЗРК "Абакан". Информации о нем в открытых источников до сих пор не было.

Судя по информации на стенде, комплекс состоит из двух машин — пусковой установки 51П6Е2, которую выставили перед павильоном концерна, и радара.

BBC Russian

ЗРК "Абакан" предназначен для защиты войсковых объектов от ударов баллистических оперативно-тактических ракет. Такой ракетой, например, является российский комплекс "Искандер". Эти ракеты используются для уничтожения таких объектов, как штабы или узлы связи.

Китайский танк

BBC Russian

Впервые за всю историю выставки на ней в статической экспозиции выставлен китайский основной боевой танк ZTZ-96.

Он был разработан в 1990-х годах, и в компоновке сохраняет традиции советского танкостроения, которое сильно повлияло на конструкторов из КНР.

Вместе с тем, он конструктивно и даже внешне уже не очень похож на советские и российские боевые машины — прежде всего, башней с кормовой нишей.