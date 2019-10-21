Сбой на стратегических ядерных учениях "Гром-2019": Путин не смог запустить устаревшую ракету

Атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, осуществил 17 октября лишь один пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Р-29Р по полигону "Чижа", а не два, как анонсировалось ранее. Вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске, полагает один из собеседников. Точные причины предстоит выяснить специальной комиссии из представителей командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Ракета Р-29Р входит в состав комплекса Д-9Р, который еще в советское время устанавливался на подлодках проекта 667БДР "Кальмар". "Рязань" является последней субмариной этого типа, находящейся на боевом дежурстве: все ее предшественники утилизированы либо ожидают утилизации. На момент принятия на вооружение в 1977 году Р-29Р была первая в мире баллистической ракетой морского базирования с разделяющейся головной частью и индивидуальным наведением боевых блоков. Сейчас основной жидкостной морской ракетой является усовершенствованная "Синева", серийно производящаяся на Красноярском машиностроительном заводе и устанавливающаяся на лодки проекта 667БДРМ. Пуски Р-29Р во время учений были необходимы для продления их ресурса, который и без того фактически исчерпан. Эксперты также отмечают, что ждать полноценного результата от устаревшей ракеты не приходится.