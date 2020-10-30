”Санкции не связаны со мной”. Навальный впервые после отравления вышел в прямой эфир Навальный LIVE

”Санкции которые введены сейчас — они же не связаны со мной. Они связаны с тем что Россия в нарушение договоров, которые она сама же и подписала, развивает химическое оружие, — сказал Навальный. — Кого бы ни отравили, их [санкции] применили бы”.

Навальный находится в Берлине, его увезли туда на лечение после отравления в августе 2020-го. Германия утверждает, что политика отравили веществом класса ”Новичок”. По данным источников немецких СМИ, например, журнала Spiegel, руководство ФРГ полагает, что за отравлением Навального стоит российское государство.

"Моя задача — как можно быстрее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы наверное не вытянул", — рассказал Навальный. Он добавил, что врачи по-прежнему не дают прогнозов о сроках его полного восстановления, пишет DW.

Алексей Навальный также прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, что западные страны не предоставляют Москве биоматериалы и официальное заключение, подтверждающее, что оппозиционер был отравлен "Новичком". "У России как страны-члена ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия. — Ред.) имеются все медицинские данные, все доказательства. Моей крови в Омске много, мои медицинские документы из Омска есть в полном распоряжении российских властей", — подчеркнул Навальный.