Самолет ”Уральских авиалиний” совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Он три часа кружил над аэропортом

Днем 28 декабря лайнер вылетел из Екатеринбурга в Симферополь, но экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, на борту сработал датчик некорректного измерения скорости. Перед посадкой самолет выработал топливо, он три часа кружил над аэропортом, передает Медуза.

В ”Уральских авиалиниях” говорили, что на борту находились 149 пассажиров. ТАСС при этом сообщал, что в самолете летели 146 пассажиров и шестеро членов экипажа.

Следственный комитет начал проверку из-за вынужденной посадки самолета.