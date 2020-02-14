Русскоязычные соцдемы просят Ратаса повлиять на риторику его партнеров в отношении пограндоговора с Россией

”Да, наше правительство не поддерживает идею предъявления России территориальных претензий. Но председатель парламента Пыллуаас, который является в нашей стране вторым по значимости официальным лицом после президента, а также лидер одной из правящих партий Сеэдер своими разговорами о том, что Россия должна передать часть ее территорий обратно Эстонии, вызовут оживление у части избирателей EKRE и Isamaa, но при этом еще больше ухудшат отношения между нашими государствами”, — отметил руководитель Русскоязычного объединения Кирилл Клаус.
”В связи с этим мы просим премьер-министра Юри Ратаса, который отвечает за работу правительства и за коалицию в целом, убедить своих партнеров отказаться от провокационной риторики, которая идет вразрез с внешней политикой Эстонии и тем самым вредит всем нам”, — сказал Кирилл Клаус, по словам которого, выдвижение заведомо невыполнимых условий ратификации пограндоговора перечеркивает годы последовательной дипломатической работы.
”До сих пор Эстония делала со своей стороны все необходимое, чтобы договор вступил в силу. Но из-за позиции Хелира-Валдора Сеэдера и Хенна Пыллуааса, согласно которой пограничного договора с Россией не может быть без возврата Печор, вся ответственность за провал процесса ратификации ляжет уже однозначно на Эстонию,” — подводят итог русскоязычные социал-демократы.
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