Русскоязычные соцдемы просят Ратаса повлиять на риторику его партнеров в отношении пограндоговора с Россией

В 2014 году был подписан договор об эстонско-российской государственной границе, и с тех пор официальным направлением внешней политики Эстонии оставалась работа над ратификацией этого документа. Тем не менее, входящий в партию EKRE спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и председатель партии Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер, который занимает пост вице-спикера Рийгикогу, недавно заявили о необходимости потребовать от России возврата Печор и правого берега реки Нарвы.

”Предъявление территориальных требований к России противоречит букве и духу заключенных шесть лет назад договоренностей и заводит в тупик процесс ратификации пограничного договора”, — говорится в заявлении Русскоязычного объединения.

Соцдемы считают, что высказывания консерваторов адресованы скорее их избирателям, чем российской стороне, но они неминуемо нанесут вред двусторонним отношениям.