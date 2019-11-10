10.11.2019, 13:40

Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии

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Россиянина, подозреваемого в убийстве, нашли мертвым в Австралии
Foto: AFP

Подозреваемый в убийстве россиянин Владимир Кондаков, по предварительным данным, найден мертвым в одном из парков Сиднея, сообщает в воскресенье австралийский телеканал Seven News.

Смерть не рассматривается как подозрительная. Личность погибшего еще официально не подтверждена.

Кондаков находился в бегах после того, как убил 76-летнего начальника и ранил его 33-летнего сына в результате конфликта на строительной площадке. Полиция призывала 49-летнего россиянина сдаться добровольно.

По данным ABC News, у Кондакова не было постоянного места жительства.

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