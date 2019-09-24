Россиянин Андрей Тюрин в суде США признал вину в хакерских атаках

Как отмечается, 36-летний россиянин совершил крупнейшее в истории США киберпреступление против американского банка. Всего Тюрина обвиняют в краже данных у 12 финансовых организаций, в том числе у Fidelity Investments, E-Trade Financial и Dow Jones & Co. По версии обвинения, его сообщники использовали полученную информацию для мошеннических финансовых схем.

По данным агентства, благодаря сделке с обвинением прокуроры будут требовать для Тюрина 15-20 лет тюрьмы, однако отмечается, что окончательное решение будет принимать судья.

Тюрин был в прошлом году арестован в Грузии и экстрадирован в США. Как ожидается, суд огласит приговор 13 февраля 2020 года.