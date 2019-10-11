Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки. Подозреваемый сознался в преступлении(42)
Жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней девочки. Об этом сообщает Baza.
Жители Саратова собрались на стихийный митинг, требуя выдать им убийцу местной девятилетней девочки. Об этом сообщает Baza.
Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда был доставлен подозреваемый в преступлении. Региональное информагентство ”Регион 64” сообщает, что еще одна группа из нескольких сотен человек караулит район возле гаражей, где нашли тело девочки. По их мнению, преступник либо еще скрывается там, либо его туда скоро привезут для следственных действий.
Полиция стянула к зданию ОВД силы из соседних районов.
Как сообщает Baza, саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить преступника от самосуда местных жителей.
Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, на котором подозреваемого в убийстве девятилетней девочки привезли на следственные мероприятия. После того, как разъяренная толпа захотела силой забрать преступника, полицейские распылили слезоточивый газ.
Районные отделы полиции города подняты по тревоге. Сотрудникам приказано срочно выйти на работу.
Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье ”Насильственные действия сексуального характера”.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах,
подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности — у него была судимость за разбой и изнасилование.
Собеседник агентства рассказал, что Туватина неоднократно судили за кражи, а в последний раз судимость была по статье ”Изнасилование”.
Как сообщает Telegram-канал ”360” со ссылкой на Следственный комитет России (СКР), мужчина мог совершить убийство из-за гаража.
По данным следователей, подозреваемый сознался в преступлении и рассказал, что несколько месяцев назад заприметил старый заброшенный гараж, поменял там замок и завладел строением. По словам задержанного, 9 октября проходившая мимо школьница спросила, его ли это гараж.
Задержанный предположил, что имущество может принадлежать семье девочки. Он испугался разоблачения, затащил ребенка в гараж и убил ее. Следователи проверяют показания.
После убийства девочки депутат Госдумы Евгений Примаков предложил отменить мораторий на смертную казнь. С такой инициативой он выступил в своем Facebook.
”Нужно вернуть смертную казнь”, — написал он, ограничившись только этой фразой в посте.
В комментариях мужчина пояснил, что против того, чтобы преступника содержали в тюрьме на деньги налогоплательщиков. Самого подозреваемого он называет ”это”. ”Почему это надо кормить, отапливать ему камеру, следить чтобы оно не болело. Почему это должны делать все мы, включая родных [убитой]”, — уточнил парламентарий.
Примаков добавил, что общество имеет право на месть в таких случаях. Желание людей линчевать предполагаемого убийцу он объяснил тем, что по закону его не могут казнить.
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