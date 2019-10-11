Россияне захотели линчевать убийцу девятилетней девочки. Подозреваемый сознался в преступлении

Граждане собрались возле здания ОВД Кировского района, куда был доставлен подозреваемый в преступлении. Региональное информагентство ”Регион 64” сообщает, что еще одна группа из нескольких сотен человек караулит район возле гаражей, где нашли тело девочки. По их мнению, преступник либо еще скрывается там, либо его туда скоро привезут для следственных действий.

Полиция стянула к зданию ОВД силы из соседних районов.

Как сообщает Baza, саратовские полицейские были вынуждены применить спецсредства, чтобы защитить преступника от самосуда местных жителей.

Стражи правопорядка со щитами окружили микроавтобус, на котором подозреваемого в убийстве девятилетней девочки привезли на следственные мероприятия. После того, как разъяренная толпа захотела силой забрать преступника, полицейские распылили слезоточивый газ.

Районные отделы полиции города подняты по тревоге. Сотрудникам приказано срочно выйти на работу.

Подозреваемый дал показания

Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позднее был задержан подозреваемый в убийстве. Он сознался в преступлении и рассказал следователям, что задушил девочку со злости — Лиза якобы ему грубо ответила. Тело девочки мужчина спрятал в гаражах. Ранее преступник был судим по статье ”Насильственные действия сексуального характера”.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах,

подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности — у него была судимость за разбой и изнасилование.

Собеседник агентства рассказал, что Туватина неоднократно судили за кражи, а в последний раз судимость была по статье ”Изнасилование”.