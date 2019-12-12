Россия высылает двух немецких дипломатов

Двух сотрудников немецкого посольства в России объявили персонами нон грата. Они обязаны покинуть страну в течение недели.
Кроме того, посла Германии Гезу Андреаса фон Гайра вызвали в МИД, чтобы выразить протест в связи с "безосновательным решением правительства ФРГ от 4 декабря 2019 года об объявлении двух сотрудников российского посольства в Берлине "persona non grata" из-за дела об убийстве гражданина Грузии в немецкой столице.
Москва руководствуется принципами взаимности, а также девятой статьей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, подчеркнули в ведомстве.
В Кремле тоже указали на "зеркальность" мер и выразили надежду, что высылка дипломатов не скажется негативно на диалоге двух стран.
Убийство в Берлине
Сорокалетнего гражданина Грузии застрелили в берлинском районе Моабит в августе. Через несколько дней задержали подозреваемого. Прокуратура заявляла, что это 49-летний россиянин, при котором нашли орудие убийства.
Как писал онлайн-журнал Spiegel, следствие считает, что это было заказное убийство, а заказчиком могли выступить либо представители преступного мира, либо разведка иностранного государства.
Позже то же издание опубликовало материал о том, что подозреваемый может быть агентом российских спецслужб. Такой вывод авторы статьи сделали на основании того, что его имя, значащееся в документах на получение визы, якобы отсутствует в российских банках данных, а номер загранпаспорта указывает на МВД, которое "уже выдавало документы сотрудникам военной разведки ГРУ".
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что власти "приняли к сведению сообщения СМИ".
Дипломатический скандал
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков неоднократно опровергал связь между убийством и "официальной Россией". Он называл эти предположения "абсолютно беспочвенными", отмечая, что они не имеют никакого отношения к российским властям.
На прошлой неделе МИД Германии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине.
В российском МИД назвали недопустимым политизированный подход к расследованию убийства. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия вынуждена пойти на ответные меры.
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