Россия выплатит взнос в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за часть 2017-го и 2018 год, говорится в распоряжении правительства.
Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Этот шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта. В МИД подтвердили эту информацию.
В Брюсселе пока никак не отреагировал на это заявление.
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