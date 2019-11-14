Россия создает новую вертолетную базу на севере Сирии

Минобороны России показало кадры посадки в эль-Камышлы одного вертолета Ми-8 и двух Ми-35. "С базы ВКС в Хмеймиме на север Сирии они летели около пяти часов. С земли вертолеты прикрывает система ПВО "Панцирь", место посадки оцепили военные полицейские. Аэропорт — гражданский", — говорится в репортаже.

На новой базе уже размещены зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" ПВО ближнего действия, а также российские бронетранспортеры и машины технических наземных служб для обслуживания вертолетов. "Выделяется для охраны военная полиция, специальные средства, машины, топливо для обеспечения бесперебойных полетов. Около десяти единиц автомобильной техники", — сказал журналистам начальник авиационной комендатуры Тимур Ходжаев.

Задачи авиационной комендатуры

Как сообщил Ходжаев, в задачи авиационной комендатуры в эль-Камышлы входит "обеспечение бесперебойных полетов, сохранность вертолетов, охрана и оборона данной территории". По данным российских военных, комендатура включает наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт, места для медицинского осмотра летчиков и предполетной подготовки.