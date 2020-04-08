Россия собирается привлекать к уголовной ответственности за снос советских памятников за рубежом(88)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности иностранных чиновников, ответственных за снос памятников советским гражданам, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на военное ведомство.
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