Российский Ми-24 сбит в Армении у границы с Азербайджаном. Два пилота погибли

"9 ноября около 17:30 мск при сопровождении автоколонны 102-й российской военной базы по территории Республики Армения в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Республика Азербайджан) российский вертолет Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из ПЗРК. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении", - сообщили в российском военном ведомстве.

"Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - добавили в Минобороны.

Как уточнили в министерстве, командованием 102-й российской военной базы выясняется, кто именно сбил вертолет. Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Армении вне зоны боевых действий, уточнили в МО РФ.

Ранее в МЧС Армении сообщили, что российский вертолет потерпел крушение в горах у села Ерасх у границы с Азербайджаном.

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