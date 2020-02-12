Российский чиновник после обвинительного приговора покончил с собой прямо в зале суда

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов попытался покончить с собой после вынесения приговора по делу о вымогательстве, передает корреспондент РБК, находившийся рядом с залом заседаний.

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. До приговора он находился под подпиской о невыезде. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев подтвердил РБК информацию о попытке самоубийства. ”Скорее всего, он скончался”, — сказал адвокат.

Позднее в суде сообщили, что Свиридов умер после попытки покончить с собой.