12.03.2020, 22:24

Российские коммунисты готовят митинг против обнуления сроков Путина

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий Зюганов
Президент РФ Владимир Путин и лидер КПРФ Геннадий ЗюгановФото: Global Look Press

Члены московского отделения КПРФ намерены подать заявку на «масштабный митинг против обнуления президентских сроков Владимира Путина», сообщает "Коммерсант".

Об этом ”Коммерсанту” рассказал секретарь горкома партии Денис Парфенов. Он уточнил, что количество участников в заявке будет указано ”ниже 5 тыс. человек, чтобы снизить риск отказа в согласовании массовой акции”. Анонс митинга уже размещен на сайте столичного отделения партии. В нем уточняется, что протестовать коммунисты намерены 28 марта в 13:00 у станции метро ”Площадь Революции”.

Так называемое "обнуление" президентских сроков предложила депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова в рамках внесения поправок в Конституцию. В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

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