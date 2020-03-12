Российские коммунисты готовят митинг против обнуления сроков Путина

Об этом ”Коммерсанту” рассказал секретарь горкома партии Денис Парфенов. Он уточнил, что количество участников в заявке будет указано ”ниже 5 тыс. человек, чтобы снизить риск отказа в согласовании массовой акции”. Анонс митинга уже размещен на сайте столичного отделения партии. В нем уточняется, что протестовать коммунисты намерены 28 марта в 13:00 у станции метро ”Площадь Революции”.

Так называемое "обнуление" президентских сроков предложила депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова в рамках внесения поправок в Конституцию. В конце января Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Основной закон. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.

Организовать подготовку к голосованию президент поручил ЦИК. В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет в России нерабочим.

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