20.01.2020, 21:36

Российская оппозиция планирует широкомасштабную акцию протеста 29 февраля

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Российская оппозиция планирует широкомасштабную акцию протеста 29 февраля
Марш правозащитников в Москве 19.01.20Anton Novoderezhkin/TASS

Несколько российских оппозиционных движений и партий приняли решение провести 29 февраля политический марш, основная цель которого — сменяемость власти в России и выступление против ее узурпации.

Об этом написал в своем аккаунте в Facebook один из оппозиционных лидеров Илья Яшин. По его словам, создан оргкомитет марша, который решено назвать "Маршем Немцова".

В оргкомитет вошли представители ”Солидарности”, ФБК, ”Яблока”, Парнаса, Либертарианской партии, Партии перемен, ”Мемориала”, — практически весь демократический спектр.

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